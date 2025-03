Na 35 jaar op de bühne speelt Schoorlse toneelclub Enzo deze zomer laatste voorstelling

Toch besluit het artistieke team er na 1400 lessen, 120 voorstellingen, 30 playbackshows en 25 toneelkampen mee te stoppen. "De productie van toneelstukken vraagt veel tijd en moeite, soms wel 600 uur per jaar, en de balans was zoek. Het kostte steeds meer energie, maar de voldoening nam af", verklaart Rob.

"Uiteindelijk is het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten voor ons niet meer op te brengen naast ons gezin, werk, school, gezin, hobby’s en andere bezigheden. Dit besluit is niet makkelijk geweest en doet - omdat we er al die jaren ook veel plezier in hadden - pijn in ons hart."

