Live NH Sport: FC Volendam naar TOP, topper voor Telstar en EK atletiek

Met de week komt de finish en dus de terugkeer naar de eredivisie voor FC Volendam dichterbij. Er zijn nog tien wedstrijden te spelen en al is het spel de laatste tijd niet top, de punten worden wél gepakt. De koploper is vanavond op bezoek bij de nummer zestien TOP Oss. Trainer Rick Kruys moet de geblesseerde Vurnon Anita missen. Of Robert Mühren kan spelen is onzeker.

