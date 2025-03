Kritiek op onderzoek naar geweld Israëlische supporters: "OM ondeugdelijk en onzorgvuldig"

"De dienstdoende officier heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van de belangen van de slachtoffers door niet te reageren op verzoeken vanuit de slachtoffers en heeft extra kwalijk gehandeld door een verklaring van een getuige niet te willen opnemen en eerst via de media informatie te delen over strafzaken waarin cliënten slachtoffer zijn", zo schrijft advocaat Adem Çatbas in de brief namens de vier betrokkenen.

Geweld Maccabi supporters

De vier deden in november vorig jaar aangifte tegen Israëlische fans. Twee taxichauffeurs zeggen te zijn bekogeld met een glazen fles, een ander zou zijn aangevallen terwijl hij in zijn auto op het Rokin zat. Daarnaast zegt een vrouw te zijn aangevallen door supporters op het Centraal Station. Nadat ze zelf 'Free Palestine' naar de fans zou hebben geroepen zou ze zijn geslagen, bespuugd en zou er aan haar haren zijn getrokken. De politie probeerde de supporters tegen te houden, maar dat lukte niet, zo staat in de aangifte.

Dit alles gebeurde rond de wedstrijd tussen Ajax-Maccabi Tel Aviv november vorig jaar. Supporters van de Israëlische voetbalclub werden op verschillende plaatsen in Amsterdam belaagd en mishandeld. Tientallen mensen werden uiteindelijk aangehouden, sommigen wachten op een vonnis van de rechtbank of zijn inmiddels al veroordeeld.

Tijdens de behandeling van strafzaken over het geweld tegen supporters werd afgelopen woensdag bekend dat het Openbaar Ministerie ook onderzoek doet naar strafbare feiten gepleegd door in ieder geval 9 Israëlische supporters. Later die dag publiceerde de politie foto's van de verdachten. Het gaat onder andere om mensen die een Palestijnse vlag van een gevel trokken en een taxichauffeur op het Rokin belaagden. Die taxichauffeur is een van de vier die nu een klacht indienen.