Zo werd de Nachtwacht in de oorlog verplaatst om uit handen van de Duitsers te blijven

Als een mijnenveger aanmeert in de haven van Medemblik, ligt het middeleeuwse stadje opeens middenin de gevarenzone.

Als de Tweede Wereldoorlog is begonnen neemt de toenmalige hoofddirecteur van het Rijksmuseum, dr. Schmidt Degener, op 13 mei 1940 het besluit om per direct de Nachtwacht naar de kunstbunker in Castricum te brengen die inmiddels klaar is. De glastransportwagen rijdt opnieuw van Amsterdam naar Medemblik, maar ditmaal onder het geraas van gevechtsvliegtuigen.

In de buitenlucht neergezet

Als het schilderij is opgeladen rijdt de colonne naar Castricum, maar het gaat traag en het duister valt in. Er moet worden overnacht. In het dorp Winkel worden alle twintig expeditieleden ondergebracht bij mensen in het dorp. De Nachtwacht wordt afgeladen en neergezet naast de smederij van Halbersma. Wiebe Halbersma, vernoemd naar zijn opa bij wie het schilderij was geplaatst: "Hier stond het schilderij. In de buitenlucht, met alleen een doek eroverheen."

Tekst gaat door onder afbeelding.