Bonnes film verbeeldt de breekbaarheid van relaties: "Hoop dat het verhelderend werkt"

Tijdens het Kaboom Animation Festival is de korte film De Olifant in de Porseleinkast van Bonne en haar crew te zien. Het gaat over de breekbaarheid van relaties en het dilemma om mensen weer toe te laten als er daarvoor iets stuk gegaan is. "Het gaat over een giraffe die in de toren woont en overweegt of hij wel weer mensen wil toelaten in zijn leven nadat een olifant zijn porseleinkast omvergegooid heeft", vertelt Bonne.

"Ik heb zelf ook lang moeite gehad om mensen in mijn leven toe te laten. Het maken van de film heeft mij zeker geholpen om inzicht te krijgen waar ik mee zat." Bonne hoopt dat de film voor anderen daarom ook verhelderend kan werken.