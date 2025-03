Iets meer kinderen met een zwemdiploma, maatregelen lijken te werken

Het diplomabezit viel tijdens de coronapandemie tussen 2020 en 2023 terug van 95 naar 92,3 procent. Onder andere doordat zwembaden moesten sluiten. Vooral de verschillen tussen de stadsdelen was erg groot. In gebieden waar gezinnen met een laag inkomen wonen was het diplomabezit naar verhouding lager, met als uitschieter Zuidoost. In het stadsdeel had 85,6 procent van de kinderen in groep acht een A-diploma. Ter vergelijking: in stadsdeel Centrum was dit 98,6 procent.

Vanwege de zorgwekkende daling nam sportwethouder Sofyan Mbarki maatregelen om een inhaalslag te maken en het aantal kinderen met een diploma weer op te krikken. Daarvoor werd onder andere het programma voor schoolzwemmen aangepast, waardoor er specifieker werd gericht op scholen met relatief veel kinderen zonder zwemdiploma, het speciaal onderwijs en nieuwkomersklassen.

Verbeterde percentages

De maatregelen lijken langzaam vruchten af te werpen, aangezien het percentage met ruim 1,5 procentpunt omhoog is gegaan. Ook het aantal leerlingen met een B-diploma is gestegen. Nu heeft driekwart van de leerlingen een B-diploma, terwijl dat in 2023 71 procent was.

De verschillen in de stadsdelen zijn ook wat verbeterd, al blijven de verschillen nog wel groot. Zuidoost is nog wel het stadsdeel met het laagste percentage, met 87,5 procent. Wel is dat aantal met bijna 2 procentpunten gestegen.

Wethouder Mbarki is blij dat het diplomabezit weer langzaam toeneemt. "Maar we zien ook dat we nog een grote opgave hebben in sommige delen van de stad. We zullen als stad dus moeten blijven investeren in zwembaden en zwemlessen zodat het aantal kinderen met een zwemdiploma verder blijft toenemen in de gehele stad. Want goed kunnen zwemmen is van levensbelang, zeker in een waterrijke stad als Amsterdam."