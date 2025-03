Eintracht-fans lopen urenlang naar Arena, fietsers gewaarschuwd: "Risico op klappen"

Eintracht-supporters bleven vaag over hun bedoeling

Dat er rond 16.30 uur iets ging gebeuren op de Nieuwmarkt leek de politie wel aan te hebben zien komen, gezien het groeiende aantal agenten rond die tijd op die plek. Maar of de fans naar de Dam gingen, ergens de metro in wilden of heel lang wilden blijven lopen, dat bleef lang onduidelijk.

"Zullen we het ze gewoon vragen?", vroeg een agent van de zogeheten voetbaleenheid aan zijn collega's. Maar het antwoord op de vraag waar de stoet heen ging van een supporter die voorop liep gaf alsnog geen duidelijkheid. "To the airport", grapte de Duitser.

Later werd het duidelijk dat het hele stuk naar de Johan Cruijff Arena te voet afgelegd zou gaan worden. Agenten van de voetbaleenheid die voorop liepen hadden wel contact met de supporters daar, maar toen ze bijvoorbeeld op de Gerrit Rietveldsingel in Diemen aangaven dat naar rechts het snelst was, gingen de supporters toch rechtdoor omdat ze daar een 'nice view' hadden.

AT5 vroeg de supporters of ze de route vooraf geoefend hadden, maar dat was niet zo. "We hebben internet", antwoordde een van de fans die voorop liep. Ze hielden er overigens niet van als ze door journalisten of omstanders gefilmd werden, maar hadden wel een eigen fotograaf bij zich.