Geniet van de zon nu het nog kan: na het weekend slaat het om

Na een paar onbewolkte dagen krijgen we vandaag een mix van zon en af en toe overtrekkende wolken. De lucht is subtropischer en dus vochtiger, aldus NH-weerman Jan Visser, maar dat betekent niet dat de zon het laat afweten. Integendeel: die blijft volop schijnen. Het wordt een aangename 17 graden met nauwelijks wind.

Stralend weekend met warme temperaturen

Het weekend begint op zaterdag met hier en daar wat mist, maar zodra die optrekt, is de zon volop te zien. De temperatuur loopt in de middag op tot zo’n 18 graden. De wind blijft zwak.

Zondag schuiven er wat meer wolken de provincie binnen, maar ook dan krijgen we nog genoeg zon. De temperatuur is met 15 graden nog steeds erg zacht voor de tijd van het jaar, al is het in de Noordkop en op Texel iets koeler.

Vanaf maandag frisser en meer bewolking

Na het zonnige weekend zakt de temperatuur naar 12 à 13 graden en komt er meer bewolking. De wind draait richting het noordoosten, waardoor het nog wat frisser aanvoelt. Op dinsdag koelt het verder af naar 8 graden. In de nacht kan het net boven het vriespunt uitkomen, met kans op een beetje regen.