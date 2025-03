Zo'n 6 procent van vrijgekomen sociale huurwoningen in regio naar statushouders

In 2022 kwamen er bijna 5300 woningen van woningcorporaties vrij in de regio Groot-Amsterdam. 310 van die woningen gingen naar statushouders. Dat is zo'n 6 procent. Het landelijk gemiddelde lag in 2022 op 7 procent. In het hele land kwamen dat jaar 162,5 duizend corporatiewoningen vrij, ongeveer 11.000 daarvan gingen naar statushouders.

Overigens gaan er over het algemeen weinig sociale huurwoningen in de stad naar woningzoekenden zonder voorrang of urgentieverklaring. In datzelfde jaar werden maar 22 woningen vrijgegeven aan woningzoekenden zonder voorrangslabel, urgentie of indicatie. Voorrang geldt, naast statushouders, ook bijvoorbeeld voor maatschappelijke opvang, bepaalde beroepsgroepen, jongeren of ouderen.

'Zondebok politiek'

Om de voorrang voor statushouders bij sociale huur is de afgelopen tijd veel te doen. Een wetsvoorstel van het kabinet moet die voorrang namelijk schrappen, om de wachtlijsten te verkorten. Volgens minister Mona Keijzer (BBB) van Volkshuisvesting moet het schrappen helpen om de wachtlijsten voor de sociale huur te verkorten. "Hiermee doen we recht aan al die woningzoekenden die de gevolgen merken van de schaarste op de woningmarkt, van de jongere die het huis uit wil tot de oudere die een geschikte woning zoekt." Het voornemen stond ook al in het coalitieakkoord en het regeerprogramma.