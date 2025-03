Weekendje Texel? Overtocht wordt opnieuw duurder

Nadat TESO vorig jaar de prijzen voor een oversteek met de auto verhoogde met maximaal 8,9 procent, worden nu alle kaartjes vanaf 1 april gemiddeld zo'n 10 procent duurder. Voetgangers betalen vanaf volgende maand geen 2,50 euro meer, maar 3 euro. Fietsers gaan een euro meer betalen: deze kaartjes kosten voortaan 6 euro.

Jarenlang bleef de prijs van een kaartje hetzelfde. In 2022 ging de prijs van het bootkaartje zelfs omlaag en was het goedkoper dan in 2002. Maar na vorig jaar voert TESO dus opnieuw een prijsstijging door. "Met name de afvlakking van de stijging van de vervoerscijfers en de hoge inflatie van de afgelopen jaren, met als gevolg de hogere kosten voor de TESO, liggen ten grondslag aan deze verhoging", valt te lezen in een persbericht van de veerdienst.