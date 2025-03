Dicterend AZ had Spurs meer pijn kunnen doen, maar heeft flinke stappen gemaakt

AZ domineerde grote delen van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, de nummer dertien van de Premier League. De ploeg van trainer Maarten Martens werd in het zadel geholpen door een eigen goal van Lucas Bergvall en hield ook daarna de contole.

"We doen niet veel onder voor Tottenham", kijkt Goes terug op de overwinning. Na afloop vond de centrale verdediger dat zijn team 'eigenlijk wel' recht had op een grotere zege. "Als je kijkt naar de eerste helft, kan je de 2-0 pakken."

Als een blok

Mede dankzij zeer gedisciplineerd verdedigen bleef AZ uit de problemen. Het hield Spurs ver genoeg van het eigen doel en moest alleen in de slotfase even oppassen voor de Engelse aanvalsdrift. "Ik denk dat wij goed als blok staan", zegt Goes.

Het verschil met de vorige confrontatie met Tottenham Hotspur is groot. Eind oktober verloor het met 1-0 en was AZ de mindere partij. Dit keer dicteerde het de wedstrijd. "Vandaag zijn we met nog meer overtuiging het veld ingegaan. Als je dat voelt, kan je er een nog aanvallendere speelstijl op nahouden", zegt Martens.

