Tante Leen herleeft in nieuwe musical: ''Een ode aan de volkszangeres uit de Jordaan''

Tante Leen, geboren als Helena Kok-Polder op de Lindengracht, groeide op in het hart van de Jordaan, samen met haar 15 andere broers en zussen. Haar leven stond in het teken van armoede, maar ook van muziek en doorzettingsvermogen.

Tante Leen werd bij toeval bekend toen ze samen met haar goede vriend Johnny Jordaan deelnam aan een zangwedstrijd. Ze trad pas op 43-jarige leeftijd voor het eerst op, daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster.

Verkeerd beeld

Volgens Actrice Marjolijn Touw, die de rol van Tante Leen speelt, hebben mensen vaak een verkeerd beeld van haar: ''Ze staat soms bekend als zakelijk en afstandelijk, maar ze was gewoon verlegen. Ze vond het best intimiderend, die bekendheid.''

Regisseur Arie Cupé - die ook in de musical speelt en Tante Leen wel eens ontmoet heeft - hoopt dat deze voorstelling bijdraagt aan een juist beeld van Tante Leen: ''Verlegenheid wordt soms verward met afstandelijkheid. Het is gek dat mensen zo anders tegen haar aankijken dan dat ze was; ze was juist een hele warme vrouw, niet een kille vrouw."

Betekenis voor Amsterdam

De actrice wil Tante Leen's erfenis levend houden, vooral voor de nieuwe generatie, aangezien veel tieners Tante Leen niet eens kennen.

"Ik vind het belangrijk dat ze weer een plek krijgt in de Amsterdamse geschiedenis. Ze staat voor een bepaalde tijd van sentiment, weemoed, maar ook vrolijkheid. Ze is onlosmakelijk verbonden met deze stad. En dat mag absoluut niet vergeten worden.''

De musical is vanaf woensdag 12 maart tot en met 6 april 2025 te zien in Theater De Richel.