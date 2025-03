Ook zonder strenge winters blijven natuurijsbanen heilige huisjes

Sterker nog, op meerdere plekken zijn, ondanks de zachte winters van de afgelopen jaren, nieuwe ijsbanen gebouwd of zijn er plannen voor ijsbanen. IJsclub Spanboek-Opmeer verhuisde in 2018 nog naar een nieuwe plek. "De grond is van de gemeente, maar wij hebben het met eigen middelen aangelegd", aldus voorzitter Jos Loos. "Er hoeft ook niet meer zoveel water in, dus ook met zachte winters kan de ijsbaan snel open. Vorige maand kwamen we nog net een nacht vorst te kort."

Dorpsbos met natuurijsbaan in Ursem

Ook in Ursem komt in het nieuwe nog aan te leggen recreatiebos een ijsbaan. "Waarschijnlijk nog niet komende winter, maar we zijn er erg blij mee", vertelt Vincent Koeckhoven van IJsclub Ursem. "Op de plek waar we nu zitten, vriest het water moeilijk dicht, zitten we afgelegen en is er weinig parkeerplek. Dat is straks voorbij."

De enige plek in West-Friesland waar een ijsbaan wel moest wijken voor woningbouw is Abbekerk. "Dat was de enige plek waar het dorp nog mocht en kon bouwen", legt Piet de Leeuw van de Abbekerker en Lambertschager IJsvereniging uit.