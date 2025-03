Dit is de eerste Amsterdammer - die rond 1200 rond de Amstel liep

Maar dankzij nieuwe technieken zijn onderzoekers wel een stuk meer te weten gekomen over deze middeleeuwse Amsterdammer. Zo hebben ze met isotopenonderzoek (isotopen zijn chemische elementen in het bot) vastgesteld dat de jongeman vooral planten en dieren at die op land leefden. "Wat we kunnen zeggen is dat hij geen visliefhebber was", zegt Jayasena.

Longontsteking

Ook is gekeken naar de gezondheid van de oudst bekende Amsterdammer. En die was volgens de stadsarcheoloog niet best. "We hebben hele sterke aanwijzingen dat die persoon sowieso ergens aan geleden heeft. Dat hij pijn of koorts moet hebben gehad. Dat heeft hij oplost door een medicijn te slikken dat van wilgenbast afkomstig was. En we hebben ook aanwijzingen door het DNA van een bacterie die wordt geassocieerd met longontsteking, dat deze persoon misschien longontsteking heeft gehad. Met zekerheid kunnen we het niet zeggen maar in die tijd was dat dodelijk."