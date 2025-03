Thuis zitten is niks voor wielrenner Ger (87): "Mooi weer of slecht weer, ik ga erop uit"

Ger reed in 1986 de Elfstedentocht uit en heeft de New York Marathon gelopen. Maar de meeste tijd zat hij op de fiets. Eerst in groepsverband en later alleen met zijn maatje Nico Bes, bekend van de fietsenzaak in Haarlem. Sinds Bes vorig jaar overleden is, rijdt Ger zijn rondjes alleen. "Het is niet anders", verzucht hij. "Ik denk nog vaak aan hem als ik onderweg ben. Op die manier houd ik hem ook nog een beetje in ere. Bovendien geeft het fietsen me ook in mijn eentje nog steeds voldoende plezier. Nee, thuis zitten is niks voor mij."