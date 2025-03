Zaanse basisschoolleerlingen leren speciale ademtechniek tegen stress en slapeloosheid

"Hebben jullie de thuisopdracht uitgevoerd?" vraagt jongerenspecialist Lena donderdagochtend aan groep vier in de gymzaal van basisschool De Voorzaan. Ze doelt op de ademhalingsoefening die de kinderen een paar dagen geleden hebben geleerd. De reacties zijn wisselend: enkele kinderen steken hun vinger op, terwijl anderen twijfelend geluiden maken. "Bij het slapen", zegt Vince wanneer hij de beurt krijgt. "Normaal gesproken duurt het twee uur voordat ik in slaap val, maar na de oefening duurde het maar een half uur."

Unieke ademtechniek uit India

Stichting KiKid voert op De Voorzaan een pilotprogramma uit. De jongerenspecialisten van de stichting zijn de afgelopen maanden intensief getraind om de speciale ademhalingstechniek van 'Sky Schools' onder de knie te krijgen. Om de methode, die oorspronkelijk uit India komt, optimaal te beheersen, reisde de groep zelfs af naar het land van herkomst.

Juf Nina van groep vier is enthousiast over het programma. "We gaan zeker elementen van hun aanpak meenemen", zegt ze. Ze merkt dat veel van haar leerlingen moeite hebben om tot rust te komen. "Ook al voelt het voor hen misschien nog wat onwennig, ik denk dat het hen uiteindelijk goed zal doen."

Ook de leerlingen zelf zijn positief. Vooral het liggen tijdens de sessies van twee uur spreekt hen aan. "Dan kan ik even tot rust komen", zegt leerling Mark. De zevenjarige Nazita neemt de oefeningen zelfs mee naar huis. "Voordat ik ga slapen, dan heb ik rust."

Pilot op de Voorzaan

Voorlopig zijn alleen de groepen vier en acht van De Voorzaan de eersten in Europa die kennismaken met de Sky-ademtechniek. Stichting KiKid hoopt het programma, bij succes, verder uit te rollen naar andere scholen.