Camera's in Kolenkitbuurt na drugsdeals, belagingen en geluidsoverlast

Er is sprake van veel verstoringen. Jongeren zorgen er voor geluidsoverlast en pesterijen. Er wordt drugs gedeald en stapels geld geteld. Op de Berceusestraat zijn mensen die voor veiligheid zorgen belaagd. Of dit om handhavers, boa's of agenten gaat, is niet bekend.

"De veiligheid van bewoners komt in het geding", schrijft burgemeester Halsema. "Het inzetten van cameratoezicht is nodig ter handhaving van de openbare orde." Naast camera's zullen jongerenwerkers en extra handhavers worden ingezet.

Dit is het bewuste gebied waar camera's komen te hangen: