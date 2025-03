Engelse voetbalfans genieten in Alkmaarse fanzone, omwonenden zijn minder enthousiast

Sandra is geen tegenstander van voetbal of festiviteiten rond de Paardenmarkt, maar de hoeveelheid ervan begint haar de laatste tijd wel te ergeren. "Alkmaar Ontzet, Koningsdag, Oktoberfest, kermis en dan ook nog alle Europese thuiswedstrijden van AZ", somt Sandra op.

Gemeente onderzoekt alternatieven

Er is een kleine mogelijkheid dat de fanzone op de Paardenmarkt vanaf volgend voetbalseizoen op een andere plek wordt neergezet. De gemeente gaat in aanloop naar volgend seizoen op zoek naar alternatieve locaties. Maar de gemeente neemt die beslissing niet alleen: dit gebeurt in overleg met de driehoek (burgemeester Anja Schouten, de politie en het Openbaar Ministerie).

Sandra ziet genoeg mogelijkheden buiten de binnenstad. "We hebben prachtige locaties. Bij de Meent hebben we een terrein waarbij je direct via de ring naar het voetbalstadion kan. Dan voorkom je ook nog een verkeersinfarct hier in het centrum", besluit ze.