Omstreden zonnepark bij Schiphol maakt tongen los in Zwanenburg: "Het is gewoon dom!"

Hun frustratie: waarom lijkt Schiphol wél gehoord te worden, maar de Zwanenburgers niet?

"Nu krijgen wij veel meer vliegtuigen over het dorp omdat ze de Polderbaan niet kunnen gebruiken. Dat is toch erg vervelend", zegt de Zwanenburgse Suzanne. Ze is zelf vrachtwagenchauffeur en ervaart, net als de piloten, ook hinder van de schittering. "Je wordt gewoon verblind."

Schittering

Op de akkers van vier boeren is de afgelopen maanden een gigantisch zonnepark neergezet dat in beheer is van Energy Solutions Group, een energieproducent uit België. Doordat zonnepanelen zijn geplaatst met reflecterend glas in plaats van absorberend glas, hebben piloten nu last van schittering. De afgelopen weken kwamen er tientallen meldingen binnen.



Hoe dit nou precies kon gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. Om de vliegveiligheid te waarborgen werd besloten om de Polderbaan te sluiten in de ochtend. Door de stand van de zon werd specifiek daar de overlast veroorzaakt bij vliegtuigen die landden. De afgelopen dagen werd de Zwanenburgbaan ingezet waardoor de vliegtuigen elke ochtend over het dorp kwamen.

Extra vliegtuigen

"Het is gewoon dom!", reageert een vrouw die haar hond uitlaat. Ze vindt de hele situatie maar bizar. Het gaat om zo'n 55 tot 65 landingen per dag die normaal gesproken op de Polderbaan zouden landen. Waar sommige Zwanenburgers witheet worden als het gaat om het zonnepark en de extra overlast door de vliegtuigen, halen anderen hun schouders op.



"Ach kind, zo gaat het met heel veel dingen die vanachter een bureau worden bedacht", verzucht een vrouw. Ze is een geboren Zwanenburger en heeft nooit de behoefte gehad om te verhuizen vanwege de vliegherrie. Dat er nu wat meer overlast is bij het dorp, neemt ze voor lief. "Dat begrijp ik gewoon, dat zijn af en toe dingen die gebeuren."



"Het is prima", zegt de Australische Jennifer die in Zwanenburg woont. "Ik vind het een goed initiatief dat de zonnepanelen daar staan. Jammer van vliegtuigen, maar dat is oké."

Rechtszaken

Namens de Zwanenburgers heeft de kerngroep 'Geen Zonnepanelenpark Zwanenburg' stevig actie gevoerd tegen de komst van het zonnepark, tot rechtszaken tegen de provincie aan toe.



Ook Suzanne deed mee. "Maar goed, we zijn een dorpje van hoeveel duizend inwoners. Dat leg je toch altijd af, is mijn opinie", zegt Suzanne.



Zwanenburger Roy Masius deelt die mening. "Natuurlijk heeft Zwanenburg gestreden, maar je belangen worden gewoon aan de kant geschoven. Gemeente Haarlemmermeer is er alleen voor Schiphol, voor de burgers is ze er niet", zegt hij. "Wij komen met één advocaat en zij trekken een heel blik advocaten open. Dat verlies je altijd."

Structurele oplossing

Eind maart moet er zicht zijn op een structurele oplossing. Aan wat voor oplossing er wordt gedacht, is nog niet duidelijk. Voor sommige Zwanenburgers voelt het alsof zij het onderspit delven. Waarom is er bijvoorbeeld geen doek over de panelen geplaatst of wordt het park niet ontmanteld? Op die vragen had een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer nog geen duidelijk antwoord.



"Je ziet het: het wordt doorgedrukt en nu hebben de piloten er last van. En dan kan er opeens wel gekeken worden naar een oplossing. Schiphol is natuurlijk een grote inkomstenbron voor heel Nederland. Dan kan alles", zegt Suzanne.