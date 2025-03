Genieten van de vroege lente in Egmond aan Zee: "Zon maakt leven een stuk leuker"

Met de snoet in de zon op het terras of struinend langs de branding. In Egmond genoot iedereen duidelijk van de zonnestralen. Strandondernemers hebben ook alle vertrouwen in een flitsende start van het vroege voorjaar. Uitzonderlijk volgens een 99-jarige Egmonder: "Niet eerder zat ik al zo vroeg in het jaar in de zon."