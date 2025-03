Wie mishandelde wie? Man en politieagenten lijnrecht tegenover elkaar in rechtbank

Farid K. loopt in juli vorig jaar op het perron op centraal station als hij in discussie raakt met een agente in burger. Volgens het OM is er sprake van zware mishandeling door K. Hij zou haar onder andere hebben gewurgd en gestompt, en met zijn vingers in haar oog hebben gestoken.

K. is heel stellig: "Zo is het niet gegaan." Volgens hem en zijn advocaat Omar Qane is de situatie omgekeerd. Hij loopt op het perron en wordt uit het niets door de politieagente aangevallen, zo omschrijft hij. "Ik was gewoon mijn ding aan het doen, ik luisterde muziek en keek naar het spoor of ik wel goed stond. Ineens kwam zij agressief op mij af. Ik vroeg of ze iets wilde vragen en ze was de hele tijd agressief."

Camerabeelden

De rechter laat camerabeelden zien op het perron waarbij de agente en K. elkaar aanstoten en daarna met elkaar in gesprek gaan. “Ze dacht dat u iets naars zei tegen haar”, omschrijft de rechter.