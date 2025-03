Pijnlijke erfenis: super-de-luxe miljoenenstadion voor Amerikaanse honkbalprofs die nooit kwamen

Het stadion verrijst en tien jaar geleden zouden de eerste Amerikaanse honkballers te zien zijn voor 25.000 toeschouwers. Maar, de grote jongens kwamen dus nooit honkballen in de polder. Jaren later kwam er wel een eerste MLB-wedstrijd naar Europa: in een omgebouwde O2-arena in Londen. Hoofddorp had het nakijken.

Het stadion-verhaal eindigt dan ook in een financieel fiasco. De wethouder geeft voor het project alleen al 3,8 miljoen euro te veel uit zonder toestemming van de gemeenteraad. Alleen al de MLB-eisen zouden op zijn minst 3,5 miljoen hebben gekost. Maar de ‘aanzienlijke meerkosten’ zijn nooit meer precies te achterhalen, concludeerde een raadscommissie in 2016. Er zijn bijvoorbeeld ook vele tonnen uitgegeven aan externe adviseurs tijdens het hele MLB-proces.

Onderhoud kost 225.000 euro per jaar

Na een raads-enquête met openbare verhoren bepaalt die commissie onder andere dat er ‘onverantwoord is omgegaan’ met geld van de gemeente. De commissie noemde het ook ‘onthutsend’ hoe financiële middelen het doel per se moesten heiligen.

Tot zover gaat het vooral om een dure flater. Maar, een andere nare erfenis is dat de jaarlijkse onderhoudskosten nu nog steeds de pan uitrijzen. Op het oude honkbalcomplex van Pioniers kostte het onderhoud, ruim tien jaar geleden, 70.000 euro. Op de nieuwe plek is dat 225.000 euro per jaar.

'Mooiste stadion van Nederland'

De pijnlijke situatie is nu dat de club de hoge huur van het stadion nauwelijks kan ophoesten. En dat terwijl de honkbalclub zelf nooit voorstander was van zo'n opgetuigd stadion. Nu speelt het eerste team voor enkele tientallen toeschouwers in een verder leeg stadion. Buiten ligt een joekel van een parkeerplaats vooral leeg te wezen.

De kans is zelfs aanwezig dat Pioniers, met nog drie weken te gaan voor de competitie, vanwege de te hoge huur moet verkassen naar bijvoorbeeld Nieuw-Vennep om daar te gaan spelen. Dan staat het stadion er voortaan werkloos bij.

Maar wat als de Major League dan toch ooit nog eens om de hoek komt kijken? “Dan zullen wij aanpassingen moeten doen om weer aan de MLB-eisen te voldoen. Omdat dit nu niet speelt, weten wij ook niet wat de huidige eisen zijn en of deze eisen gerealiseerd kunnen worden. Het complex leent zich op dit moment niet voor het spelen van MLB-wedstrijden”, aldus de gemeente.

Haarlemmermeer is ook niet meer in contact met MLB om te lobbyen voor een wedstrijd van wereldtoppers in de polder. De gemeente is trots op het hebben van het 'mooiste honkstadion van Nederland.' Maar dankzij de drie musketiers tegen een hoge prijs.