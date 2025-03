Onzekerheid over toekomst vuurtoren Lange Jaap duurt voort

Vóór 1 juli uitsluitsel geven is niet mogelijk, benadrukt de minister. "Het is een bijzondere vuurtoren en we hebben niet zo snel alle ervaring in huis om zo'n toren te renoveren. Het zijn ingewikkelde vragen. Ik kan geen ijzer met handen breken en zeker geen gietijzer in dit geval."

'Geen sloop'

Madlener gaat er, net als een brede meerderheid in de Tweede Kamer, nog steeds van uit dat de Lange Jaap gered kan worden. "We hebben gekozen voor renovatie en stabilisatie en niet voor sloop. De wens is het behoud van de vuurtoren, maar dat moet financieel wel mogelijk zijn. Ik kan niets beloven wat ik niet waar kan maken." De minister belooft de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de lopende onderzoeken.

Komende dinsdag stemt de Tweede Kamer over de motie van Krul.