Gemoedelijke sfeer in Alkmaar en Amsterdam, veel fans uit Londen en Frankfurt

24 minuten geleden

Eintracht Frankfurt is bezig aan een goed seizoen in de Duitse competitie. De club staat momenteel derde, achter Bayern München en regerend kampioen Bayer Leverkusen. Het gat met Bayern is na 24 wedstrijden liefst 19 punten. Afgelopen weekend verloor Eintracht Frankfurt met 1-4 van Leverkusen.

In de Europa League eindigde Eintracht Frankfurt bij de beste acht. Daardoor sloeg het de tussenronde over. Ajax rekende daarin over twee duels af met Union Sint-Gillis.