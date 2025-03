AZ begonnen tegen Tottenham Hotspur, Ajax loopt warm voor Eintracht

Welkom in ons liveblog. Hierin houden we je volledig op de hoogte van de Europese voetbalavond van AZ en Ajax. De Alkmaarders spelen thuis tegen Tottenham Hotspur en Eintrach Frankfurt reist af naar Amsterdam. De hele dag doen we verslag vanuit de binnensteden en stadions.

LIVE: AZ - Tottenham Hotspur 0-0

21.00 uur: Ajax - Eintracht Frankfurt