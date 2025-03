Koninklijke onderscheiding voor monumentenbeschermer Walther Schoonenberg

Schoonenberg zet zich sinds 1996 met de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) in voor het behoud en herstel van historische panden in het centrum.

Zo was hij een felle voorstander van de hotelstop in de binnenstad en zorgde hij voor het terugkeren van de authentieke straatlantaarns in het centrum. Recentelijk verzette hij zich onder meer tegen de verbouwing van het Amsterdam Museum.

'Geschiedenis binnenstad levend houden'

Hij was eerder voorzitter van de erfgoedvereniging en sinds 2006 is hij er secretaris. "Schoonenberg wordt betaald voor zijn werk als secretaris, maar werkt gemiddeld wel 80 uur per week. Dit is inclusief het lezen en verdiepen over de kunst- en architectuurgeschiedenis waardoor hij zijn kennis kan overdragen aan leden van de vereniging door bijvoorbeeld lezingen, cursussen of rondleidingen te geven. Zo houdt hij de geschiedenis van de Amsterdamse binnenstad levend", aldus de gemeente.

Schoonenberg kreeg de onderscheiding vanmiddag overhandigd door locoburgemeester Sofyan Mbarki tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de VVAB in De Duif. Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de staat of het Koninklijk Huis.