Kak aan Zee: Jip (38) raapt kilo's hondendrollen

Steentje bijdragen

In de Facebookgroep Prikbord Wijk aan Zee uiten bewoners regelmatig hun frustratie over rondslingerende hondenpoep. Omdat het in Wijk aan Zee bruist van vrijwilligers, besloot ze háár steentje bij te dragen door te taak van drollenraper op zich te nemen.

In een uurtje haalde ze van het weekend samen met haar buurvrouw 6,5 kilo op. "Vanochtend hebben we 1,5 emmer verzameld bij de strandopgang. We gaan het nu alleen niet meer wegen, want dan moet die zak weer mee naar huis."

Vies vindt ze het wel. "Daarom heb ik een pooper scooper. Met een zakje andermans drol opruimen? Dat gaat me te ver, dan ga ik echt over mijn nek. Vorig weekend was het koud en waren de drollen bevroren, maar vanochtend roken mijn buurvrouw en ik de volle emmer. In de zomer of met verse drollen is de drempel wel wat hoger."

Tekst loopt door onder afbeelding.