Duel met TOP Oss betekent start tien finales voor FC Volendam

Mühren twijfelgeval

Tegen TOP Oss kan Kruys niet beschikken over Vurnon Anita, Daniel Beukers en Myron Mau-Asam. Verder is Robert Mühren twijfelachtig, wel keert Alex Plat terug in de selectie.

Over zijn eigen toekomst wilde Rick Kruys niet veel kwijt. De oefenmeester zou in de belangstelling staan van sc Heerenveen. "Ik heb er veel vragen over gehad, maar er is geen nieuws. En als ik wat te melden heb, dan laat ik het weten."