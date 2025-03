Vlotbrug bij Burgervlotbrug wéér kapot, dorpelingen denken mee over een oplossing

Sinds gisteren vaart er een pontje om voetgangers en fietsers over te zetten. Daar wordt volop gebruik van gemaakt. "Ik denk dat we al wel op 50 zitten", meldt een medewerker vanochtend.

Geen voorraad

Voor automobilisten blijft de situatie lastiger. Omrijden blijft de enige optie, want de reparatie van de brug kan nog weken duren. Een nieuwe balansarm is niet direct beschikbaar, omdat er geen voorraad van is, meldde het Noordhollands Dagblad eerder.

De Dorpsraad pleitte al langer voor een vaste brug over het Noordhollandsch Kanaal om dit soort problemen te voorkomen. Toch lijkt dat niet haalbaar. "Veel te duur en onrealistisch", zegt dorpsraadslid Marianne. En ondanks alle problemen, hechten de bewoners veel waarde aan 'hun' brug in Burgervlotbrug. "Anders moeten we het dorp ook maar een nieuwe naam geven", lacht Jaap.