De 13-jarige zoon van Kees was betrokken bij een explosie, in ruil voor 1.500 euro

Ze zijn op pad met een missie: in ruil voor 1.500 euro moet het groepje kinderen van de opdrachtgever een baksteen door een raam gooien bij een huis aan de Lichtewaterlaan, gevolgd door een Cobra, met een flesje benzine. "Ze zijn via via benaderd via Snapchat. Wie de opdrachtgever is, weet ik nog steeds niet. Het verhaal ging dat de jongen die in dat huis woonde, schulden had bij de opdrachtgever."

De explosie moest die avond als vergelding dienen. De baksteen gaat inderdaad door het raam, maar de bewoners zien de Cobra en het flesje benzine afketsen op het raam. Buiten komt de vuurwerkbom tot ontploffing. "Als die naar binnen was gegaan, waren de gevolgen niet te overzien, want de bewoonster zat met haar zoon gewoon op de bank. Dan hadden we het - vrees ik - over moord."

Aanslag mislukt: weg 1.500 euro

De zoon van Kees heeft als opdracht om de explosie vast te leggen, maar hij verwijdert na afloop snel de beelden. En die 1.500 euro? Daar kunnen de pubers naar fluiten, omdat de aanslag mislukt is.

De arrestatie van de jeugdige daders schokt Medemblik. Kees doet zijn verhaal vooral om andere ouders te waarschuwen. "Het is echt een probleem. Als je als tiener 1.500 euro geboden krijgt 'om een klusje te doen', dan is dat voor sommigen heel aantrekkelijk. Maar ze hebben geen idee wat de impact van hun daden is. Zeker niet als ze 13 of 14 zijn."

Samen met de zoon van Kees worden nog eens drie kinderen opgepakt, van 14 en 15 jaar oud. "Via dat Snapchat worden jochies opgetrommeld als soldaten. Degenen die erachter zitten, interesseert het niets hoe oud die kinderen zijn. Dat vind ik heel heftig."