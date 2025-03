Van pasgeboren lammetjes tot de kermis: leukste buitenactiviteiten op een rij

Bezoek de pasgeboren lammetjes bij de Gooise Schaapskudde

In het Gooi is een ware geboortegolf gaande bij de Gooise Schaapskudde, met tientallen pasgeboren lammetjes. Een bezoek aan deze schapenboerderij biedt een unieke kans om de lammetjes van dichtbij te bewonderen en meer te leren over het hoeden van schapen. De teller staat inmiddels op 38 en er zijn in totaal maar liefst 130 schapen drachtig. Er komen dus nog heel wat lammetjes aan.

Strandtenten openen hun deuren voor het nieuwe seizoen

Langs de Noord-Hollandse kust maken strandtenten zich op voor het nieuwe seizoen. Sommige locaties hebben hun deuren al geopend, terwijl anderen druk bezig zijn met de voorbereidingen. Bezoekers kunnen genieten van de eerste zonnige dagen op het terras, met uitzicht op zee.

Maak een boottochtje door de Eilandspolder

De Rijp, onderdeel van de gemeente Alkmaar, ligt in de Eilandspolder: een beschermd natuurgebied dat ooit grote meren kende voordat die werden drooggelegd. Nu bieden de smalle sloten en meertjes een heerlijke route om doorheen te varen, suppen of kanoën.

Spot vogels, vaar langs pittoreske dorpjes in het Land van Leeghwater en geniet van het groene en opbloeiende landschap. Ook het Alkmaardermeer en De Woude zijn makkelijk bereikbaar.

Kermis in Amsterdam

Vanaf 7 maart vindt de familiekermis plaats in het Westerpark te Amsterdam. Met tientallen attracties is er vermaak voor jong en oud. Denk aan draaimolens, een reuzenrad, botsauto’s en spelletjeskramen met prijzen. Alle attracties zijn tot laat geopend.

Uitwaaien op Texel

Texel is een ideale bestemming voor natuurliefhebbers die willen uitwaaien en tot rust komen. Het eiland biedt diverse wandel- en fietsroutes door indrukwekkende natuurgebieden, zoals De Slufter, waar de zee vrij spel heeft in het duinlandschap, en De Hoge Berg, een van de oudste gebieden van Texel met karakteristieke tuinwallen en schapenboeten. Ook vogelliefhebbers komen hier aan hun trekken, want Texel is een belangrijke broedplaats voor verschillende vogelsoorten.