Hilversumse politiek vindt mail Heller 'niet antisemitisch', veel vraagtekens bij vertrek

Van een gebrek aan steun aan Heller was absoluut geen sprake, aldus de burgemeester en wethouder Voorink. Volgens hen waren zij allemaal in de veronderstelling dat ze deze kwestie gingen oplossen. Het was Heller die hen zaterdag aan het einde van de ochtend al snel in verwarring achterliet. Hij was al binnen een kwartier weggelopen met de mededeling dat het genoeg is geweest voor hem.

Huiswerk

Een dag eerder hadden zij een uur met elkaar gesproken. Aan het einde is toen afgesproken dat Heller een opzet zou maken voor een 'welgemeend en oprecht' excuus aan de Hilversumse inwoners, de rabbijn en aan de Joodse gemeenschap. Het huiswerk van het college was het opstellen van een conceptverklaring.

Zover is het allemaal niet gekomen. Volgens Voorink heeft Heller op zaterdag aangegeven dat hij twijfels kreeg over het aanblijven als wethouder toen hij begonnen was met het opstellen van zijn verontschuldiging. Verdere uitleg bleef uit, totdat maandagochtend het college verrast werd met de ontslagbrief. "Die brief was een goede start geweest om een stevig gesprek te voeren", aldus Voorink.

Deur op een kier?

Heller is de vierde wethouder in een jaar tijd die is opgestapt. Bij GroenLinks zijn ze nog lang niet toe aan het zoeken naar een opvolger. Sterker nog, de VVD deed gisteren de oproep aan het college om verder te praten met Heller. Die wil is er zeker, want voor hen was het gesprek nog niet eens begonnen. Maar of de deur daarmee echt op een kier staat voor een terugkeer valt te betwijfelen. Heller-gate is nog niet afgedaan.