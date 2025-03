Weerrecord in de maak? Temperatuur verder omhoog

Voor vandaag lijkt dat in ieder geval nog niet te gaan lukken. In onze provincie stijgt het kwik tot maximaal 16 graden en is het de hele dag zonnig. Ook staat er weinig wind.

Record in de maak

Gisteren werd het weerrecord voor 5 maart op 0,4 graden niet gehaald, maar het lijkt erop dat vrijdag of zaterdag dat record er wel aan gaat. De temperatuur gaat dan nog verder omhoog, tot maximaal 18 graden in onze provincie.

Ook het weekend verloopt stralend, met veel zon en weinig wind. Op zondag is waarschijnlijk iets meer bewolking zichtbaar.

Na het weekend is jas weer nodig

Na het weekend verandert het weerbeeld. Vooral op dinsdag heb je je jas weer nodig: dan wordt het zo'n 7 graden.