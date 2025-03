Veel etages Kalverstaat staan leeg, maar er woningen van maken blijkt niet altijd makkelijk

Op de Kalverstraat 158 - ter hoogte van het Spui - zat tot voor kort een schoenenwinkel. Nu is de winkelruimte leeg en kunnen er op de hogere etages twee woningen worden gebouwd. Opdrachtgever is de eigenaar van het pand, vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep. Volgens commercieel directeur Paul Bremmer gaat zo'n verbouwing niet over één nacht ijs. "Dit is een monumentaal pand. Het is vroeger gefundeerd op koeienhuiden. Het pand is aan beide kanten een beetje verzakt. Niets in het pand is recht. Dit is een hele kostbare aangelegenheid."

Panden te smal

Daar komt bij dat het pand maar vier meter breed is. Zonder deur of trap voor de toekomstige bewoners. Die zouden dan gebouwd moeten worden. "Dan zouden we er- inclusief kozijnen - ruim een meter breed af moet halen. Dan hou je krap drie meter over voor het winkelfront," zegt Bremmer. "En uiteindelijk is de Kalverstraat de hoofwinkelstraat van Amsterdam. Met drie meter kunnen we eigenlijk geen fatsoenlijke winkel bouwen."

Via de achterkant

Het pand op nummer 158 heeft het geluk dat de toekomstige bewoners via de achterkant - de Voetboogstraat - naar binnen kunnen. Bremmer: "Aan de achterkant van het pand ligt een bruggencircuit waar ook andere woningen in de straat worden ontsloten. Daar hebben we op kunnen aansluiten, zodat we twee mooie woningen kunnen maken met een winkel op de begane grond."