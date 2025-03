Veel politie in de stad vanwege voetbalsupporters, 6 aanhoudingen

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen wat de supporters in Noord van plan zouden zijn geweest. De groep is overigens niet in het gebied te bekennen. "Wij zijn daar voorlopig zichtbaar aanwezig", aldus de woordvoerder. In Noord werd uiteindelijk één supporter aangehouden, toen agenten zijn auto doorzochten, vonden ze verzwaarde handschoenen.

In het centrum werden er in totaal vijf aanhoudingen verricht. Vier van hen werden in de Nieuwebrugsteeg opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Twee supporters hadden een gebitsbeschermer bij zich. Een andere fan werd op het Oudekerksplein aangehouden omdat hij een ACAB-pet ophad. Die afkorting staat voor het Engelse 'All Cops Are Bastards' en wordt door de politie geïnterpreteerd als belediging.

Alle aangehouden supporters (het is onduidelijk voor welke club ze zijn gekomen) zitten op dit moment vast en moeten nog voorgeleid en gehoord worden.