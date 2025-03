College wil nieuwe aanbestedingsregels met aandacht voor maatschappelijke waarde

"We willen meer ruimte om opdrachten te gunnen waar onze bewoners, het milieu en de lokale economie van profiteren." zegt wethouder Hester van Buren (Inkoop). "We doen een oproep aan de Europese Commissie in de hoop dat de nieuwe regels beter gaan passen bij wat onze stad nodig heeft."

Ieder jaar geeft de gemeente voor zo'n 3,2 miljard euro uit aan goederen, diensten en gebouwen. Om te voorkomen dat de overheid daarbij bepaalde ondernemers kan voortrekken, bestaan er Europese aanbestedingsregels. Die schrijven voor dat de gemeente moet kunnen verantwoorden waarom een bepaald bedrijf de voorkeur krijgt.

Bij een aanbesteding moeten een bedrijf op een aantal vastgelegde criteria beoordeeld worden. Wie onderaan de streep de meeste 'punten' scoort, zou de meest geschikte kandidaat moeten zijn, is het idee.

Maar volgens de gemeente sluiten de criteria nu niet altijd aan bij de behoeften van de stad. De EU zou te weinig rekening houden met bepaalde sociale of duurzame voordelen die een bepaalde ondernemer kan bieden.

Fixbrigade

Daardoor kwam het de afgelopen jaren meerdere keren voor dat bepaalde sociale initiatieven dreigden te verdwijnen vanwege een verloren aanbesteding.

Een voorbeeld daarvan is de Fixbrigade, een non-profitorganisatie die Amsterdammers met een kleine beurs hielp hun huis te isoleren. Het bedrijf werkte veel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door een verloren aanbesteding kreeg het paradepaardje van de gemeente begin vorig jaar ineens geen subsidie meer. Nu zijn ze alleen in Noord actief.

Dat de Fixbrigade voor een ander bedrijf aan de kant werd geschoven, kon op veel weerstand rekenen. Volgens wethouder Groot Wassink had de gemeente weinig keus: "De wethouder heeft zich aan de wet te houden, dat vind ik ook wel eens moeilijk."

De gemeente hoopt dat aanbieders in de toekomst op iets als 'sociaal ondernemerschap' beoordeeld kunnen worden.

Langere contracten

Iets waar de gemeente ook vaak tegen aanloopt: de looptijd van contracten, die niet langer dan 4 jaar mogen duren. "Een duur van vier jaar is niet altijd ten gunste van inwoners, bijvoorbeeld zorgafhankelijke inwoners die gebaat zij bij continuïteit", zegt Van Buren.

Ook wil de gemeente dat het aanbestedingsproces eenvoudiger wordt. "Volgens het college is het proces voor zowel ondernemers als ambtenaren nu veel te ingewikkeld."

Dat het college nu een oproep doet, komt omdat de Europese Commissie zich op dit moment buigt over een herziening van de regels.