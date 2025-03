Handbikers sporen dief zelf op via Marktplaats: "Ongelooflijk, zó blij"

De vreugde over hun deelname sloeg om in radeloosheid toen hun handbikes bruut werden gestolen. Terwijl ze in de tuin bezig waren met de voorbereiding op een hersteltraining, had Bart de fietsen kort onbewaakt op de stoep achter zijn huis gezet. Toen ze terugkwamen, was de stoep leeg. "Wat er toen door ons heen ging, is niet te beschrijven", zegt Ilse. "We zagen onze droom, meedoen aan de HandbikeBattle, in rook opgaan."

Goede afloop

Uiteindelijk kwam alles goed, dankzij het doortastende speurwerk van Barts vrouw Jacky en het kordate optreden van de politie. Maar ook door de onnozelheid van de verdachte. "Hoe haal je het in je hoofd?", verzucht Ilse. "Dezelfde dag nog die handbikes op Marktplaats zetten. En dat voor 1100 euro, terwijl ze 11.000 euro waard zijn."

De politie heeft het voorval nog niet bevestigd aan NH.