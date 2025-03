Ruim twee weken lang minder treinen van en naar Schiphol voor aanleggen gloednieuw spoor

In de Schipholtunnel wordt het huidige spoor vervangen door een gloednieuwe variant. Volgens ProRail gaat het om een 'innovatieve constructie' die minder onderhoud nodig heeft en langer meekan. Waar het traditionele spoor een levensduur van 25 jaar heeft, zou het nieuwe spoor zo'n 60 jaar mee moeten kunnen.

Geen treinen tussen CS en Utrecht

Komend weekend rijden er ook geen treinen tussen Amsterdam CS en Utrecht of Amersfoort. Zaterdag en zondag wordt er namelijk aan het spoor tussen CS en Muiderpoort gewerkt. Reizigers die naar via Centraal naar Utrecht reizen, moeten nu eerst de metro naar station Amstel of station Zuid pakken.

De NS zegt dat reizigers rekening moeten houden met extra drukte. Ook wordt er geadviseerd om voor vertrek een reisapp te gebruiken. Op de stations is extra NS-personeel aanwezig om reizigers op weg te helpen.