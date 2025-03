Effectief AZ verslaat opnieuw Real Madrid en bereikt kwartfinale Youth League

De overwinning van AZ was voor een groot gedeelte te danken aan Kiyani Zeggen. De doelman voorkwam de nodige Spaanse treffers dankzij uitstekende reddingen en ook stopte hij een penalty.

Effectief

Na 29 minuten bracht Wassim Bouziane AZ op voorsprong. Vlak voor tijd schoot Anthony Smits de bevrijdende 0-2 binnen. De Alkmaarse talenten toonden zich uiterst effectief, want de kansenverhouding in Madrid was 33-5 in het voordeel van de thuisploeg.

Tekst loopt verder onder de X-post.