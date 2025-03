Beatrix (79) uit de Rivierenbuurt ontroostbaar na diefstal van haar Canta

"Ik liep dus achter m'n rollator naar het raam toe vanochtend en toen zag ik dat m'n invalideplek hier voor de deur leeg is", vertelt Beatrix als we vanmiddag bij haar op bezoek zijn in haar woning aan de Maasstraat. Gistermiddag zat ze voor het laatst in haar rode autootje, toen een buurtbewoner haar naar de tandarts bracht.

"Het autootje was m'n enige manier om nog een beetje leven naar buiten toe te hebben en nou hebben ze dat ook nog van me gestolen", vertelt Beatrix in tranen. Ook de rollator die Beatrix buiten gebruikt is ze kwijt, die zat namelijk in de Canta.

Hulp van buurtgenoten

Ze had het wagentje sinds zo'n tweeënhalf jaar via een regeling van de gemeente. Die betaalde de helft, zij de andere. Ze had zich niet verzekerd tegen diefstal. "Ik moet met alleen een AOW leven, dus dan kun je niet verzekering op verzekering afsluiten", zegt Beatrix. "Ik hoop dat degene die dit gedaan heeft, ziet hoe ongelofelijk veel verdriet je bij iemand teweeg brengt.

Toen we bij Beatrix op bezoek waren was ze erg overstuur. Buiten de camera om spraken we twee buurtgenoten van haar, die zich om Beatrix bekommeren. Morgen gaat ze met samen met haar thuishulp aangifte doen van de diefstal.