Filosofische Farioli wacht met Ajax een aantal uitdagende hoofdstukken

Niet alleen Remko Pasveer is weer inzetbaar, ook lijken Josip Sutalo en Jordan Henderson morgen van de partij te zijn voor Ajax. "We trainen nog wel zo en dan kijken we hoeveel we ze kunnen belasten", zei Francesco Farioli op de persconferentie. Sutalo lijkt hersteld van een schouderblessure en Henderson kreeg de laatste duels weinig speeltijd door lichte klachten.

Geen Klaassen

In de achtste finale van de Europa League kan Farioli niet beschikken over de geblesseerde Wout Weghorst, Youri Regeer, Christian Rasmussen en Owen Wijndal. Verder zit Davy Klaassen morgen tegen Eintracht Frankfurt een schorsing uit. In de vorige ronde tegen Union Sint-Gillis pakte de middenvelder een rode kaart.