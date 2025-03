'Conflict over drugsschuld' leidde tot ontvoering Oostenrijker in Spanbroek

De zaak kwam aan het licht op vrijdagmiddag 26 mei 2023. Een man op sokken liep die middag door het West-Friese dorp Spanbroek. Even daarvoor zou hij uit een chalet op een vakantiepark zijn ontsnapt, anderhalve kilometer verderop.

Daar werd hij door verschillende winkeliers en voorbijgangers gezien. Hij probeerde een bus te nemen, maar dat mislukte omdat hij geen geld bij zich zou hebben.

Niet veel later zagen omstanders dat twee mannen hem hardhandig in een auto duwden en met piepende banden wegreden. Meerdere ooggetuigen zagen het gebeuren en beschreven hoe de man ‘heel hard schreeuwde’. "Hij kon geen kant op", zei een ooggetuige een dag later tegen NH.

Diezelfde avond hield een arrestatieteam de 33-jarige A. B. uit Hoorn en T. V. (32) uit Wognum aan in Heerhugowaard. De verdachten zwegen en dus kwam er nog geen duidelijkheid over de verblijfplaats van de ontvoerde man.

Van locatie gewisseld

Nadat de politie beelden had verspreid van de ontvoering, leek de groep volgens het OM in paniek te raken.

De Oostenrijker zou naar een woning in Hoorn zijn gebracht, maar wist daaruit te ontsnappen. Een paar dagen later, op 29 mei 2023, werd hij dankzij een oplettende treinconductrice in verwarde toestand aangetroffen in Beverwijk. Tegenover de politie verklaarde hij dat was ontvoerd.

Daarop opende de politie een klopjacht naar de nog spoorloze ontvoerders. De 39-jarige N. K. (39) uit Alkmaar en J. H. (33) uit Hoorn wisten maandenlang onder de radar te blijven.

K. vluchtte volgens het OM zelfs naar Engeland, waar hij in juli 2023 werd opgepakt en in september werd uitgeleverd aan Nederland. De man uit Hoorn werd een maand later in Bovenkarspel gearresteerd.

'We wilden hem juist helpen'

Volgens de officier van justitie zou een conflict over cocaïne en geld de aanleiding zijn geweest voor de ontvoering. De Oostenrijker zou een drugsschuld van 57.000 euro hebben bij één van de ontvoerders.

De verdachten ontkenden vandaag dat er sprake was van een ontvoering en beweerden dat ze de Oostenrijker juist wilden helpen. Zij stelden dat de man een zware drugsgebruiker was die niet op straat kon worden achtergelaten. J. H. verklaarde dat hij het slachtoffer ‘voor zijn eigen veiligheid’ terug naar het chalet had gebracht. "Hij vertoonde verward gedrag, begon wartaal te spreken", zei hij vandaag in de rechtbank.

Het OM stelde echter dat de verdachten van plan waren het geschil op te lossen door het slachtoffer vast te houden totdat er werd betaald. Volgens justitie werd het slachtoffer ‘dag en nacht bewaakt en geslagen met een bamboestok’ en leefde hij in voortdurende angst. Ook zou hij zijn geïntimideerd met een vuurwapen en kogel.

Tegen J. H., N.K. en A.B. eiste het OM 2 jaar celstraf. Tegen T.V., die een kleinere rol zou hebben gehad, werd één jaar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 7 april uitspraak.