Politie deelt herkenbare beelden van 23 verdachten ongeregeldheden rond Ajax-Maccabi

Het OM wil niet per individu zeggen waar diegene van verdacht wordt. Wel is duidelijk dat een aantal van de mensen verdacht wordt van het vernielen van een Palestijnse vlag of het belagen van een taxi. Het gaat hierbij dus ook om de negen verdachten die als supporter van Maccabi naar Amsterdam waren gekomen.

Een ander deel van de verdachten wordt door de politie gezocht omdat ze op andere momenten tussen 6 en 8 november geweld tegen personen hebben gebruikt. Van hen werden eerder al eens geblurde beelden gedeeld. Omdat hun identiteit nog altijd niet bekend is, plaatst de politie nu herkenbare beelden.

Tot nu toe heeft de politie 15 mensen aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden. Een aantal verdachten verscheen vandaag voor de rechter.