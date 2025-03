Vrachtwagen rijdt achterop personenauto op A5

Het ongeval vond vlak naast knooppunt Raasdorp plaats. De personenauto met één inzittende wilde net vanaf de A9 de A5 oprijden toen de vrachtwagen er achterop klapte. Het is nog onduidelijk of de vrachtwagen al op de A5 reed toen de auto invoegde, of dat hij dezelfde route volgde.

Ook over de snelheid van beide voertuigen kan de brandweerwoordvoerder niets zeggen. "Vaststaat dat de vrachtwagen van achteren op de auto is ingereden, waarbij de bestuurder van de auto beklemd is geraakt. Hij is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis."

Hoe de chauffeur van de vrachtwagen eraan toe is, is niet bekend. Het wrak van de auto is inmiddels geborgen, wat betekent dat verkeer in de avondspits gewoon kan doorrijden.