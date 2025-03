AZ in sterkere fase dan bij vorige ontmoeting met Spurs: "Kunnen betere ploeg zijn"

"Ze zijn misschien net niet stabiel genoeg", zegt Martens over Tottenham. Het elftal van Ange Postecoglou bekleedt momenteel de dertiende plaats in de Premier League. AZ is de huidige nummer zes van de eredivisie en is volop in de strijd voor plek drie en het staat in de bekerfinale. Voor Spurs is de Europa League nog de enige kans op een hoofdprijs.

