A9 bij Amstelveen dicht tijdens lenteweekend

"Dat betekent voor veel mensen omrijden met 10 tot 30 minuten extra reistijd", schat een woordvoerder van Rijkswaterstaat in. De weg wordt vrijdag om 20.00 uur afgesloten en gaat maandag om 05.00 uur weer open.

Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4 en omgekeerd. Voor lokaal verkeer zijn de opritten (5) Amstelveen-Stadshart richting Holendrecht en Aalsmeer richting Badhoevedorp wel open.

Elk onderdeel veilig

Aannemer Veenix werkt dit weekend ter hoogte van het Amsterdamse Bos aan de weg én de nieuwe Schipholbrug over de Ringvaart wordt getest. Dat gebeurt de komende tijd intensief, omdat elk onderdeel van de brug veilig moet functioneren.

"We hebben tijdens eerdere fasen al veel onderdelen los van elkaar getest, maar nu moeten we er zeker van zijn dat het gehele systeem integraal werkt, dus dat alle systemen samenwerken", licht Bas Dekker van Rijkswaterstaat toe. Eerder werden brugonderdelen al uitvoerig getest in een loods.

De testfase op locatie is de laatste stap naar de ingebruikname van de nieuwe Schipholbrug, waarvan in december het laatste deel op z'n plek werd gehesen. In april moet de brug worden geopend.

Nog drie weekenden dicht

De komende tijd zal het deel van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht nog meer weekenden dicht zijn. Ook in het weekend van 28 maart, 11 april en 2 mei moeten automobilisten omrijden.