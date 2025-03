Weer te veel herrie, weer geen handhaving: Uithoorn is vliegtuigen zat

In de toenmalige Omgevingsraad Schiphol (ORS) is door overheden, sectorpartijen,

belangenorganisaties en bewonersvertegenwoordigers afgesproken gebruik te maken van de start- en landingsbanen die de minste geluidhinder veroorzaken.



Er is in 2024 volgens die regels gevlogen, blijkt uit het rapport. Alles wat tóch over de grenzen heen gaat, wordt volgens de afspraken gedoogd. Dat komt omdat de afspraken nog niet wettelijk zijn vastgelegd in een nieuw Luchthavenverkeersbesluit, waar het ministerie nu aan werkt. Onder de streep zou deze manier van vliegen namelijk tot de minste hinder in de omgeving leiden.

Omwonenden zijn boos omdat het al zo lang duurt. "Waar is onze rechtsbescherming?", zegt Uithoornaar Visser.

Compensatie

Omwonenden in Uithoorn die in 2023 te veel vliegherrie voor hun kiezen kregen, krijgen een vergoeding van het ministerie. Dat liet het ministerie eerder weten aan NH. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet bekend. Al eerder werden Uithoornaars gecompenseerd voor overlast door de overschrijding van de geluidsnormen.



Toch lijkt het in de toekomst voor Uithoornaars wellicht iets beter te gaan worden. Vorige maand werden de plannen voor het nieuwe luchtruim gepresenteerd. De nieuwe indeling zou voor een afname van de geluidsbelasting in Aalsmeer en Uithoorn moeten zorgen.

Hoe staat het er eigenlijk voor met de krimp van Schiphol?

Het kabinet wil het aantal vliegbewegingen terugbrengen tot 478.000. De Europese Commissie concludeerde echter gisteren dat de huidige plannen nog tekortschieten. Voordat Nederland deze reductie kan doorvoeren, moet eerst de zogenoemde ‘balanced approach procedure’ correct worden afgerond.



Brussel verlangt dat Den Haag meerdere aspecten onderzoekt voordat er een definitief besluit valt. Bovendien heeft de Staat slechts gedeeltelijk rekening gehouden met de mogelijkheden om met nieuwe vliegtuigen de geluidsoverlast te verminderen, iets wat de luchtvaartsector en Schiphol al langer benadrukken.



Ook heeft Nederland volgens de Europese Commissie onvoldoende gekeken naar geluidsreducerende vliegprocedures, zoals geavanceerde landings- en navigatietechnieken. Het is dus nog even afwachten.