Jacht op woningfraudeurs is geopend: "Als we je grijpen, kom je er niet meer in"

Sinds halverwege vorig jaar is Intermaris gestart met een speciaal woonfraudeteam, dat meldingen naloopt en mogelijke overtredingen controleert. Voorbeelden daarvan zijn illegale prostitutie, onderverhuur, of als er bijvoorbeeld hennep wordt gekweekt in een woning.

Cees Tip is directeur van Intermaris. "Het doel is tweeledig. Het gaat erom om buurten veilig te maken en dat huizen terechtkomen bij mensen die er recht op hebben. Het gevoel van veiligheid in de buurt waar je woont, is heel belangrijk. En woonfraude leidt juist tot een gevoel van niet pluis. Daar willen we graag iets aan doen."

Meldingen via buurt of politie

Hij vervolgt: "Er komen veel meldingen binnen die te maken hebben met vormen van woonfraude. Vanuit de buurt, via politie of via onze collega's. Die lopen we af. Daarbij werken we samen met instanties als de politie, de gemeente en de arbeidsinspectie."

Naast veiligheid speelt het gevoel van rechtvaardigheid een grote rol. "Ik vind het heel onrechtvaardig als er veel woningen gebruikt worden op een manier waar ze niet voor bedoeld zijn. Er is flinke woningnood, we hebben een wachtlijst van hier tot aan Enkhuizen", zegt Tip terwijl hij op kantoor in Hoorn zit.

"Allemaal mensen die wachten op een huis. Als je dan woningen tegenkomt waarin niemand woont, of waar hennep wordt geteeld, dan deugt dat niet."