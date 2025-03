Trainingskamp India moet leiden tot opmars van ambitieuze Bloemendaalse hockeysters

De trip naar India maakte veel los bij de Bloemendaalse hockeysters. Speelster Annelies Pos was nog niet eerder buiten Europa geweest en het trainingskamp deed veel met haar. "De kinderen daar straalden veel plezier uit en hebben veel voor het hockey over, terwijl ze eigenlijk zo weinig hebben."

Promoveren

Na het trainingskamp in India zijn de ogen gericht op de competitie, want de tweede seizoenshelft begint dit weekend weer. Het doel is duidelijk voor de vrouwenploeg van 't Kopje. Na degradatie vorig seizoen uit de hoofdklasse, wil Bloemendaal dit seizoen promoveren. Tot nu toe gaat dat vrij aardig, want de hockeysters van trainer André Morees staan bovenaan in de promotieklasse. "Het moet gewoon dit jaar gebeuren", aldus Morees. "Zo simpel is het."

