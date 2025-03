Wedkantoren verwachten een podiumplek voor 'onze' Claude bij Songfestival

Dat blijkt uit een gemiddelde notering van grote internationale bookmakers. Alleen Frankrijk en Zweden scoren momenteel hoger – en dat is bijzonder, want die landen hebben hun inzendingen nog niet bekendgemaakt.

De wedkantoren hebben de afgelopen jaren bewezen dat hun schattingen vaak goed in de richting zitten. In 2019, 2022 en 2023 voorspelden ze de winnaar voor de finale correct. Toch blijft het een inschatting: vorig jaar werd Kroatië als favoriet gezien, maar ging Zwitserland er uiteindelijk met de overwinning vandoor.

Enkhuizen was al lang overtuigd

Maar de grote internationale wedkantoren zijn niet de enige die verwachten dat Claude hoge ogen zal gooien in Zwitserland. Zijn stadsgenoten in Enkhuizen zagen direct al potentie in het nummer. "Het begint eerst rustig en emotioneel, daarna wordt het echt vrolijk. Dat is typisch Claude", aldus een oud-klasgenoot.

"Hij zingt in het Frans en in het Engels, dat is met het oog op het internationale publiek slim gedaan", zegt een ander. "Beter dan dat we met een afgezaagd Nederlandstalig nummer aankomen."

Claude is op 13 mei in Basel ingedeeld in de eerste halve finale. Hij strijdt dan met veertien andere landen om een van de tien finaletickets.